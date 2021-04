Es läuft einfach bei Giovanni Zarrella : Der 43-Jährige ist erfolgreich wie nie, sein zweites Schlager-Album steht in den Startlöchern und zu Hause hat er mit seiner Frau Jana Ina und den beiden gemeinsamen Kindern eine Bilderbuch-Familie. Kein Wunder, dass der immer so strahlende Sänger und Entertainer manchmal innehält und sein Glück wohl kaum fassen kann. Bei einem Auftritt in der Sendung "Täglich frisch geröstet" beim Privatsender RTL wurde er für einen kurzen Moment ganz sentimental.

Was für ein schönes Kompliment von Giovanni. Als die beiden zusammen kamen, sah ihr Leben noch komplett anders aus. Die gebürtige Brasilianerin Jana Ina war erst seit wenigen Jahren in Deutschland und versuchte sich als Moderatorin und für Giovanni Zarrella ging die Zeit bei seiner Casting-Band Bro'Sis langsam zu Ende. Doch die beiden gingen ab 2005 dann ihren gemeinsamen Weg und unterstützten sich bei all ihren Projekten. Nach wenigen Monaten schon läuteten die Hochzeitsglocken, 2008 und 2013 kamen dann ihre Kinder zur Welt - privat war das Glück perfekt.



Aber auch beruflich läuft es mittlerweile besser denn je. Jana Ina ist eine gefragte Moderatorin und auch Giovanni ist mit seiner Musik erfolgreich wie nie. In solchen Zeiten kann man auch schon mal auf die glückliche Zeit zurück blicken. Die 44-jährige Jana Ina Zarrella teilte vor kurzem ein Bild, das sie mit ihrem Giovanni zeigt - beim romantischen Date vor 16 Jahren!