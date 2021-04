Giovanni Zarrella: Erfolgreicher Schlagersänger. Bildrechte: imago images/STAR-MEDIA

Einer, dem damals vor allem die Mädchenherzen zuflogen, war Giovanni Zarrella. Zu "Bro'Sis", einer Casting-Popband, die aus der Show "Popstars" hervorgegangen war, gehörten Ross Antony, Hila Bronstein, Shaham Joyce, Faiz Mangat, Indira Weis und Giovanni Zarrella. Die Band verkaufte über vier Millionen Tonträger. 2003 verließ Indira Weis die Band, 2006 lösten sich die "Brothers and Sisters" - "Bro'Sis" auf. Einer der bekanntesten Songs von "Bro'Sis" ist "I believe".



Nach Auflösung der Band startete Giovanni Zarrella seine Solo-Karriere. Auch sein Band-Kollege und Freund Ross Antony ging diesen Weg. Noch heute sind die beiden eng verbunden und ihre Familien auch. Nachdem die "No Angels", eine Castingband, die im Jahr 2000 aus der gleichen Show wie "Bro'Sis", hervorgegangen war, in diesem Jahr ein Comeback hingelegt haben, fragen sich die "Bros'Sis"-Fans, ob so etwas für die "Brothers and Sisters" auch geplant ist. In der MDR-Sendung "MDR um 4" gibt Giovanni Zarrella darauf eine klare Antwort.