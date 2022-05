Wenn man den lächelnden Giovanni Zarrella sieht, kann man sich kaum vorstellen, dass den sympathischen Sänger irgendetwas aus der Bahn werfen könnte. In einem Interview mit t-online verriet er nun jedoch, dass er in seiner Karriere schon einige schwere Zeiten durchgemacht hat und das, obwohl alles so vielversprechend begann. 2001 wurde er Teil der Casting-Show-Band Bro'Sis, zu der auch Ross Antony gehörte. Es folgten Nummer-Eins-Hits, umjubelte Auftritte und zahlreiche Preise. Der Erfolg hielt aber nur kurz an - 2006 war schon wieder Schluss mit Bro'Sis.

Als es mit Bro'Sis vorbei war, wusste ich, dass ich weitermachen will. Das Problem war nur: Ich wusste nicht, wie. [...] Zwei, drei Jahre ging überhaupt nichts voran und ich war in einer Abwärtsspirale gefangen. Giovanni Zarrella t-online

Giovanni Zarrella (ganz links) mit seinen Kolleg*innen von Bro'Sis. Bildrechte: imago images/Schlichter Die Zeit nach Bro'Sis sei die dunkelste Zeit seines Lebens gewesen, so der 44-Jährige weiter. Er versuchte dann als Solo-Sänger vergeblich an alte Erfolge anzuknüpfen, probierte sich in verschiedenen Fernseh-Formaten aus - an die Zeit mit Bro'Sis konnte er jedoch nicht anknüpfen. Aus diesem Tal herausgeholfen habe ihm seine Familie und die Tatsache, dass ihn sein größtes privates Glück ausgerechnet in einem Karriere-Tief ereilen sollte:

"Meine Familie gab mir Halt. Und ich habe in dieser Zeit Jana Ina kennengelernt. Wir haben geheiratet und an unsere gemeinsame Zukunft mit Kindern gedacht. Das hat mir gezeigt, dass nicht alles schlecht läuft", verrät der Sänger und erzählt, dass es ohne Jana Ina wohl nur sehr schwer wieder bergauf gegangen wäre. "Wenn ich durch dieses Loch ohne eine Partnerin wie sie hätte gehen müssen, wäre das nicht einfach gewesen."

Giovanni mit seiner Jana Ina. Bildrechte: IMAGO / Eibner Jana Ina und Giovanni Zarrella sind seit 2005 verheiratet. Drei Jahre später kam ein gemeinsamer Sohn auf die Welt, 2013 eine Tochter. Die beiden gelten als ein Vorzeige-Paar im Show-Business. Als Geheimnis für das private Glück nennt Giovanni Zarrella die Dankbarkeit für das gemeinsam Erreichte, außerdem habe er in Sachen Ehe, Beziehung und Familie ein schönes Vorbild:

Wie meine Eltern miteinander umgehen, welche Komplimente mein Papa meiner Mama macht, wie süß die beiden miteinander umgehen. Das ist wirklich etwas Besonderes. Giovanni Zarrella t-online

Neues Album im August

Musikalisch läuft es für Giovanni Zarrella derzeit so gut wie nie. Nach verschiedenen künstlerischen Anläufen setzte er 2019 auf ein besonderes musikalisches Konzept - deutsche Schlager-Klassiker mit italienischen Texten. Mit seinem Album "La vita è bella" gelang ihm ein furioses Comeback und Platz 2 in den deutschen Album-Charts. Der Nachfolger "Ciao!" erreichte sogar die Spitze der Charts.