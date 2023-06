"The Voice of Germany" setzt in seiner 13. Staffel in diesem Jahr erstmals in der Geschichte der Show auf eine komplett neue Jury. Wie der Sender Sat. 1 der Deutschen Presseagentur mitteilte, werden neben Giovanni Zarrella , der internationale Musikstar Ronan Keating , die Tokio-Hotel-Brüder Tom und Bill Kaulitz sowie die Rapperin Shirin David auf den roten Stühlen der Musikshow Platz nehmen.

Der irische Sänger Ronan Keating Bildrechte: dpa

Der in Dublin geborene Sänger Ronan Keating ("When You Say Nothing At All") war als Juror bereits bei internationalen Casting-Shows wie "The Voice Australia" und "The Voice Kids" in Großbritannien dabei. Er wird in der Sendung englisch sprechen.