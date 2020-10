Wir sind grad in den letzten Zügen meines zweiten Albums mit meinem Produzenten Christian Geller. Es wird ein unglaublich schönes Album. Wir haben so viele tolle Künstler und große Songs ausgesucht wieder, die wir aus dem deutschen ins italienische interpretieren werden. Die Zusagen kamen so schnell reingeflogen. Die haben sich so gefreut, dass wir ihre Songs angehen und sie auf italienisch interpretieren möchten. Das gibt einem ein unglaublich schönes Gefühl. Also das Album steht bald in den Startlöchern.

Giovanni Zarrella