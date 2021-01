"Ciao!" kann man im Italienischen sowohl als Begrüßung als auch zum Abschied benutzen. Es ist also das perfekte Wort für den Jahreswechsel: Ciao 2020, Ciao 2021. Das dachte sich wohl auch Giovanni Zarrella und veröffentlichte am Silvestertag seine neue Single mit dem Titel "CIAO!".

Der Song ist sein italienisches Update zum Welthit "Live is Life" von OPUS aus dem Jahr 1984. Er soll aber nicht nur gute Laune zum Jahresstart verbreiten. Er ist auch ein erster Vorbote von Giovanni Zarrellas neuem Album, was ebenfalls den Namen "CIAO!" trägt und am 9. April erscheinen soll.