Besser als Madonna Giovanni Zarrella mit "Per Sempre" auf Platz 1 der Album-Charts

"Ich habe mir bei dem Album vorgenommen, Titel zu singen, die mich begleiten, schon seit vielen Jahren", sagte Giovanni Zarrella in dieser Woche im Talk bei "MDR um 4". Nach seinen beiden Alben "La vita è bella" und "Ciao!" hat er sein Erfolgsrezept zwar nicht verändert, aber erweitert. Hatte er sich bei den ersten beiden Platten noch auf Schlager konzentriert, so singt er auf "Per Sempre" nun große Pop-Klassiker auf Italienisch - von ABBA über Elton John, bis zu den Backstreet Boys. Und auch damit kann er bei den Musikfans in Deutschland punkten, wie sich nun herausstellt.