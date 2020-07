Endlich wieder auf der Bühne vor Publikum stehen, das ist wohl der Traum vieler Schlagerstars zur Zeit. Doch das ist, zumindest in gewohnter Form, aktuell nicht möglich. Einige Künstler geben deshalb sogenannte Autokino-Konzerte. Dabei sitzen die Zuschauer in ihren Autos vor der Bühne und Applaus gibt es nicht mit den Händen, sondern mit Hupe und Blinklicht.



Doch so ein Auftritt durch die Windschutzscheibe kann ein richtiges Konzert nicht ersetzen, deshalb werden Künstler und Veranstalter jetzt besonders kreativ. Giovanni Zarrella kündigt nun in seiner Instagram-Story eine ganz besondere Konzertidee an.