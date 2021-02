SCHLAGERCHAMPIONS Dreifach-Gold für Giovanni Zarrellas Album "La vita è bella"

Schon bei der SCHLAGERLOVESTORY im vergangenen Sommer wurde Giovanni Zarrella überrascht. Sein Album erreichte damals Platin-Status in Deutschland und Goldstatus in Österreich. Nun legte "La vita è bella" noch einmal nach. Bei den SCHLAGERCHAMPIONS am Samstagabend überreichte das Team von Giovanni Zarrellas Plattenfirma dem verdutzten Sänger Dreifach-Gold für das Album. Der 42-Jährige war völlig von den Socken:

Dreifach-Gold! Kein Wunder, dass Giovanni Zarrella bald einen Nachfolge-Album rausbringt und damit an die Erfolge anknüpfen will. Schon am Silvestertag veröffentlichte er mit "CIAO!" seine neue Single. Das gleichnamige Album soll dann am 9. April erscheinen. Bleibt abzuwarten, ob er damit wieder so abräumt.