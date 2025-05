Wenn Musiker ein neues Album präsentieren, heißt es erstmal: Werbung machen. Dann wird in Fernsehshows und bei Radiosendern Halt gemacht und über das neue Werk und die Karriere geredet. Genau diese Promo-Tour macht auch gerade Giovanni Zarrella. Der 47-Jährige bringt an diesem Freitag (02.05.) sein neues Album "Universo" heraus. Doch obwohl er mittlerweile ein routinierter TV-Gast ist, war ein Termin für ihn besonders emotional.

Giovanni Zarrella war in dieser Woche in der beliebten Show "Social Club" auf dem italienischen Sender RAI2 zu sehen und zu hören, stellte dort sein neues Album vor. Stolz zeigt der Entertainer Bilder davon in einem Video auf Instagram.

Doch auch er selbst hat eine eigene Geschichte mit der italienischen Hauptstadt. In seiner Jugend hat er für ein Jahr dort gelebt und war in der Jugend des Fußballklubs AS Rom aktiv. Zwar ist er im schwäbischen Hechingen geboren, doch er besitzt nur den italienischen Pass. In seiner Brust schlägt also ein deutsches und ein italienisches Herz. "Deutschland und Italien, meine beiden Kulturen, über die Grenzen des Landes in dem man lebt hinaus zu präsentieren, halte ich immer für ein großes Privileg und es ist jedes Mal sehr emotional für mich", schreibt er weiter.