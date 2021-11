Doppelte Auszeichnung Zweifacher Platin-Erfolg für Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella hat gleich doppelt Grund zum Feiern. Der 43-jährige Sänger wurde am Samstagabend mit zwei Platin-Auszeichnungen für seine Musik überrascht: Platin für "Ciao!", Doppel-Platin für "La vita è bella". Überreicht bekam er die Auszeichnungen in seiner ZDF-Show von seinem guten Freund, dem Schauspieler Mark Keller.

Schauspieler Mark Keller (r.) überreichte Giovanni Zarrella die Platin-Auszeichnungen. Bildrechte: IMAGO / HOFER

Der 56-jährige Schauspieler ist einer von Giovannis besten und engsten Freuden. Er hat 2005 sogar auf der Hochzeit von ihm und Jana Ina gesungen. Aber nicht nur Mark Keller beglückwünschte ihn, sondern auch eines seiner großen Idole. Der Fußballfan Giovanni Zarrella bekam zu seiner Auszeichnung noch ein paar Grüße vom Kapitän der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. "Wir freuen uns für dich auch hier in Italien alle gemeinsam. Eine große Umarmung", ließ Giorgio Chiellini per Video-Botschaft verlauten. Giovanni Zarrella war sprachlos.



Vor zwei Jahren startete Giovanni Zarrella in den wohl erfolgreichsten Abschnitt seiner bisherigen Karriere. Nachdem seine vorherigen Solo-Alben nicht den erhofften Erfolg hatten, widmete er sich 2019 mit "La vita è bella" dem Schlager. Er sang darauf deutsche Schlager-Klassiker auf Italienisch. Das Album schlug ein, wie eine Bombe, landete auf Platz 2 der Album-Charts und wurde bereits 2020 bei einer Show von Florian Silbereisen mit Platin ausgezeichnet. Anfang 2021 kam mit "Ciao!" der Nachfolger. Das Konzept blieb das gleiche, der Chart-Erfolg wurde jedoch mit Erreichen der Chart-Spitze noch einmal getoppt. Gekrönt wird sein Erfolg jetzt nicht nur mit den Platin-Auszeichnungen, sondern auch mit seiner ersten Solo-Tour, die er vor Kurzem ankündigte.