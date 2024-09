Was für ein Tag für Giovanni Zarrella : Der Sänger und Moderator durfte bei einem festlichen Essen anlässlich des Staatsbesuches von Italiens Ministerpräsident Sergio Mattarella auftreten. Der 83-Jährige war laut einem Bericht der Bild-Zeitung so begeistert von den drei Songs Zarrellas, dass er kurz das Protokoll zum Schwitzen gebracht haben soll. Mattarella soll aufgestanden und um den Tisch gegangen sein, um sich bei Giovanni Zarrella zu bedanken. Zudem habe er den Entertainer an seinen Tisch gebeten. In seiner Instagram-Story schreibt Giovanni:

In seiner Story zeigt der Sänger Fotos, die ihn sowohl bei seinem Auftritt, als auch händeschüttelnd mit Sergio Mattarella zeigen. Obwohl Giovanni Zarrella ein absoluter Show-Profi ist, dürfte das Lampenfieber vor dem Auftritt vor einem solchen Publikum nicht ausgeblieben sein. Neben Sergio Mattarella, der drei Tage auf Staatsbesuch in Deutschland weilte, waren u.a. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, und Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Publikum.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Giovanni Zarrella wurde 1978 in Hechingen geboren. Seine Eltern, Clementina und Bruno Zarrella waren zuvor als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Wie seine Schwester und sein Bruder Stefano wuchs Giovanni zweisprachig deutsch-italienisch auf. In den frühen 1990er Jahren war seine Familie wegen ihm nach Italien gezogen. In der Talksendung "Kölner Treff" hatte Giovanni erzählt, dass er als Jugendlicher ein erfolgreicher Fußballer gewesen sei. Ein Scout vom AS Rom habe ihn bei einem Turnier "entdeckt". Daraufhin sei die ganze Familie von Deutschland nach Italien gezogen, damit Giovanni beim AS Rom spielen konnte. Doch nach einem Jahr war das Heimweh so groß, dass Familie Zarrella zurück nach Deutschland ging.