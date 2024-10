Nachdem das Ehepaar Bruno und Clementina Zarrella in den 70er Jahren von Italien nach Deutschland gezogen waren, starteten sie ein Restaurant in ihrer neuen Heimat Hechingen in Baden-Württemberg. Die Kinder Giovanni, Maria und Stefano mussten alle auch im Familienbetrieb mithelfen, erzählte Stefano Zarrella im MDR Riverboat.

Bildrechte: Markus Kery