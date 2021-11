"Ich kann mein Glück noch nicht so richtig fassen", sagt Giovanni Zarrella grinsend in einem Video-Statement. Tatsächlich ist das, was der Sänger am Montag auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet, eine große Premiere.

Am 4. September 2022 startet Giovanni Zarrella in Mannheim mit seiner Tour, die ihn in insgesamt 17 Städte in Deutschland und Österreich führt. Er kündigt in seinem Video-Statement an, dass es bei seinen Konzerten "große deutsche Hits auf Italienisch", aber auch "große Italo-Klassiker wie 'Felicita', 'Azzuro' und 'Lasciatemi Cantare'" geben werde.