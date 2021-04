Normalerweise zieht es Giovanni Zarrella vor, in Fernsehshows mit seiner Gesangsstimme zu glänzen. Am Osterwochenende jedoch bewies er auch Köpfchen. In der ARD-Show "Quiz ohne Grenzen" stellte sich der Sänger den Fragen von Quiz-Master Jörg Pilawa - und das mit großem Erfolg. In der Quizshow gingen Stars aus Musik, TV und Sport an den Start, stellvertretend für die Länder, aus denen sie kommen oder in denen ihre Wurzeln liegen. Giovanni Zarrella wurde zwar im schwäbischen Hechingen geboren, verleugnet aber keineswegs seine italienischen Wurzeln. Ehrensache, dass er also für Italien antrat.

Hauptgewinn in der Show waren 50.000 Euro, die der jeweilige Star dann an eine Einrichtung seiner/ihrer Wahl spenden konnte. Nach fast drei Stunden stand Giovanni Zarrella am Ende im Showfinale neben YouTube-Star Dagi Bee, die für Polen an den Start ging, sowie Tennis-Legende Martina Hingis, die ihr Heimatland Schweiz vertrat. Im Laufe der Sendung ließ er auch schon den spanischen Sänger Álvaro Soler hinter sich. Von den drei Stars im Finale konnte Giovanni als schnellster seine sechs Finalfragen richtig beantworten. Er musste unter anderem sein Wissen in Sachen Fußball, Musikinstrumente und griechische Inseln unter Beweis stellen.

Die 50.000 Euro, die der 43-jährige Sänger mit seinem Sieg in Empfang nehmen konnte, sollen an das Kölner Tierheim Dellbrück gehen. Die Wahl des Tierheims ist jedoch kein Zufall. Er und seine Frau Jana Ina kennen die Einrichtung sehr gut.

Wir haben da unseren Hund her, die gehen da so liebevoll mit Tieren um. Es ist unglaublich, wie sie Tiere auch freikämpfen und nach Deutschland holen. Sie sind wirklich auch immer am Limit, was das Geld angeht. Ich freu mich wirklich, dass ich denen so helfen kann. Giovanni Zarrella Quiz ohne Grenzen

Jana Ina Zarrella mit Hünding Cici. Bildrechte: imago images/Future Image Mit der Spende beweist Giovanni Zarrella sein großes Herz für Tiere. Im vergangenen Jahr überraschte er seine Frau Jana Ina und die beiden gemeinsamen Kinder mit einem neuen Familienmitglied, denn er holte die Hündin Cici aus dem Tierheim in das Heim der Familie Zarrella. Die Hündin, die damals ein halbes Jahr alt war, wurde von den "Schutzengeln" des Tierheims Dellbrück in Ungarn aufgegriffen und nach Deutschland gebracht.