Giovanni Zarrella (43) und sein 13 Jahre jüngerer Bruder Stefano haben gemeinsam als Synchronsprecher für den neuen Film "Luca" gearbeitet. In dem Streifen, der am 18. Juni startet, haben die Brüder den Figuren Ercola (Giovanni) und Ciccio (Stefano) ihre Stimmen geliehen.

Der Film erzählt die Geschichte des Jungen Luca , der gemeinsam mit seinem Freund Alberto einen abenteuerlichen Sommer an der italienischen Riviera verbringt. Beide verbindet allerdings ein Geheimnis. In Wahrheit sind Luca und Alberto Seemonster, die nur an Land menschliche Gestalt annehmen. Kommen die beiden allerdings mit Wasser in Kontakt, beginnen wieder die Schuppen zu sprießen. Ausgerechnet der freundliche Giovanni leiht seine Stimme dem Dorfrüpel Ercole. Dessen rechte Hand Ciccio spricht sein Bruder Stefano.

Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Es war wirkliche surreal - und dann noch mit meinem Bruder zusammen. Das ist eine Sache für die Ewigkeit und ich kann es immer noch gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich gefreut habe.

Giovanni Zarrella mit seiner Mama Clementina bei einem Interview mit "Meine Schlagerwelt" Bildrechte: MDR / Alexander Friederici

Zwischen den Brüdern liegen 13 Jahre. Giovanni Zarrella war sich früh bewusst, dass er für seinen kleinen Bruder eine Vorbildfunktion inne hatte. Im Interview mit der Internetseite web.de sagte er: "Weil unsere Eltern viel gearbeitet haben, war ich als großer Bruder für ihn verantwortlich und hab mich natürlich auch sehr gut benommen, denn ich wollte ihn nicht auf komische Gedanken bringen. Wir hatten eine sehr schöne, sehr behütete Kindheit". Noch heute, so Giovanni, sei die Familie eng miteinander verbunden.



Giovanni Zarrella wohnt mit seiner Frau Jana Ina und den beiden Kindern in Köln, auch Giovannis Eltern, Bruno und Clementina, wohnen in in der Domstadt. Stefano Zarrella ist Hobbykoch und macht sich gerade mit seinen Kochvideos auf Instagram einen Namen. Er ist mit Romina Palm, einer Ex-Kandidatin von Germany's Next Topmodel zusammen und lebt ebenfalls in Köln.

(Quelle: web.de)