Maßgeschneidert sollen die Songs sein, die Tim Peters den Künstlern und Künstlerinnen anbietet, mit denen er zusammenarbeitet. "Ich renne jetzt nicht mit so einem Bauchladen und sage: ‚Ein Song für den, ein Song für den‘, sondern ich versuche das schon ganz klar auf diesen Künstler und deren Geschichte zu bauen", erzählt uns der 31-Jährige im exklusiven Interview.

Die Songs, die ich selber singe, kann ich auch niemandem anbieten. Die würde weder Michelle so singen, noch Matthias Reim oder Howard Carpendale. Umgekehrt aber genauso. Ich kann mich bei den Künstlern, die mir vertrauen, auch mit ganz anderen Themen austoben.

Seine Song-Ideen würden ihm meist ganz spontan und in Alltagssituationen kommen, erzählt er. "Ich saß neulich im Skilift und mir kam eine Idee und dann spreche ich das schnell in mein Handy ein", so Tim Peters.