Aber fangen wir nicht mit dem Ende an. Bevor Rex Gildo und Gitte Hænning in den 60er-Jahren zum Traum-Duo der Schlagerszene avancierten, hatte Rex Gildo bereits mehrere Hitparadenerfolge erreicht. 1963 feierte Gitte ihren Durchbruch im deutschsprachigen Raum, als sie mit ihrem Lied "Ich will ’nen Cowboy als Mann" die "Deutschen Schlager-Festspiele" gewann.