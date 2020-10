Um diesen Preis geht es: Die Goldene Henne. Bildrechte: MDR/Daniela Höhn

Am 30. Oktober wird in Leipzig die Goldene Henne verliehen - in diesem "Corona-Jahr" natürlich unter etwas anderen Umständen. Trotzdem dürfen wir uns auf einen spannenden und vor allem musikalischen Abend freuen, der auch viele Schlagerherzen höher schlagen lassen wird. Denn in diesem Jahr werden viele Schlagerstars zu Gast sein und die meisten von ihnen auch auf der Bühne stehen.



So sind allein in der Kategorie Musik mit Howard Carpendale, Ben Zucker, sowie dem Duo Thomas Anders & Florian Silbereisen gleich drei Schlager-Acts für eine Goldene Henne nominiert. Wie jetzt bekannt wurde, werden ALLE Nominierten in dieser Kategorie auch auf der Bühne stehen und singen. Das gilt auch für die beiden Pop-Sängerinnen LEA und Lotte, die ebenfalls nominiert sind.