2014 bekam Roland Kaiser die Goldene Henne für sein Lebenswerk. Schon damals konnte der Sänger auf eine beeindruckende und Jahrzehnte währende Musikkarriere zurückblicken. Doch, dass der Kaiser noch einmal eine Schippe draufsetzen kann, damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Denn trotz Lebenswerk-Auszeichnung verabschiedete er sich noch längst nicht in den musikalischen Ruhestand. Mit "Warum hast du nicht nein gesagt?" landete er gemeinsam mit Maite Kelly einen Mega-Hit und seine Kaisermania-Konzerte in Dresden wurden in den letzten Jahren zum absoluten Kult-Event. Genau dafür kann Roland Kaiser nun auch seine zweite Goldene Henne abräumen. In der Kategorie Entertainment ist er mit der "Kaisermania" nominiert.

Gespickt mit Schlagerstars: Die Kategorie Musik

Können auf ihre zweite Henne hoffen: Santiano. Bildrechte: Christian Barz Auch in der Kategorie Musik sind in der Schlagerwelt bekannte Namen vertreten. So sind beispielsweise die Seemanns-Rocker von Santiano nominiert. Mit ihrem Sound zwischen Folk-Musik, Schlager und Seemannsliedern erspielte sich die Band aus Schleswig-Holstein eine riesige Fangemeinde. Mit ihren Alben landen sie regelmäßig an der Spitze der Charts - so auch mit dem aktuellen Werk "Wenn die Kälte kommt". 2015 konnten sich die Jungs bereits über eine Goldene Henne freuen. Nun haben sie die Chance auf ihre zweite - doch die Konkurrenz ist stark.