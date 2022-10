Wenn am Freitag, den 7. Oktober, um 20:15 Uhr der Vorhang aufgeht, dann sind Millionen Augen auf ihn gerichtet. Florian Silbereisen präsentiert dann im MDR die Gala zur Goldenen Henne 2022 . Seit fast zwanzig Jahren steht er schon als Moderator auf den ganz großen Bühnen und präsentiert bunte Schlager-Shows. Doch trotz aller Erfahrung: Aufgeregt ist Florian Silbereisen noch immer. In der MDR Talkshow "Riverboat" hat der Showmaster über Lampenfieber und die Stunden vor einer großen Show geredet. Für ihn besonders wichtig: Ganz viel Ruhe.

So gegen 18:00 Uhr, wenn die größte Hektik ausbricht und unmittelbar die Show vor der Tür steht, dann gehe ich tatsächlich in die Garderobe, ziehe meinen Bademantel an, lege mich hin und versuche zu schlafen. Immer. Ich geh zu keiner Redaktionsbesprechung, ich lass' das alles ausfallen.

Wo er ist, ist Stimmung: Florian Silbereisen Bildrechte: imago images/Eventpress

"Wenn es dann so sieben ist, dann wache ich auf und dann steigt die Nervosität brutal und die letzten 15 Minuten bin ich fast in Trance, da gehe ich auf Toilette, raus, rein. Das Lampenfieber steigt ins Unermessliche und dann möchte ich am liebsten eigentlich auch nicht wirklich raus. Da bin ich dann echt extrem aufgeregt", gibt Silbereisen zu. Mehr noch: Es werde im Alter sogar schlimmer, sagt er.



2004 präsentierte Florian Silbereisen zum ersten Mal eine Feste-Show am Samstag-Abend. Demnächst feiert er sogar sein 100. Show-Jubiläum im Ersten. In den vielen Jahren hat sich bei ihm ein festes Ritual vor großen Live-Sendungen entwickelt. In den letzten Minuten, bevor die Kameras auf ihn gerichtet sind, braucht er vor allem Zeit für sich.