Die Goldene Henne ist Deutschlands größter Publikumspreis. Florian Silbereisen – seines Zeichens selbst dreimaliger Preisgewinner – wird am kommenden Freitag, den 13. Oktober 2023, durch die Show im MDR führen. Dabei darf selbstverständlich hochkarätige musikalische Untermalung nicht fehlen:

Ute Freudenberg

Konnte bereits zwei Goldene Hennen nach Hause bringen: Ute Freudenberg. Bildrechte: IMAGO/Future Image

Bei der Goldenen Henne ist Ute Freudenberg definitiv keine Fremde, denn bereits zweimal erhielt sie schon die Auszeichnung: 1998 in der Kategorie Musik sowie 2005, als ihr Hit "Jugendliebe" als beliebtester Musiktitel der DDR geehrte wurde. Kein Wunder, immerhin kann die Sängerin auf eine über 40-jährige Karriere mit zahlreichen Erfolgstiteln zurückblicken. In diesem Jahr wird sie aber vor allem für eins auf der Bühne stehen: Um zu singen.

Howard Carpendale

Howard "Howie" Carpendale bedarf es wohl kaum einer Vorstellung. Bildrechte: IMAGO/Future Image

Eine Goldene Henne hat er noch nicht gewonnen, dafür aber fast alle anderen Musikpreise: Howard Carpendale. In seiner über 50-jährigen Karriere hat er vom ECHO bis Goldenen Stimmgabel alles mitnehmen dürfen. Obendrein steht er aktuell an der Spitze der deutschen Schlagercharts mit seinem Hit "Warum tanzt du so allein" – ob er diesen wohl auch performen wird?

Anastacia

Veröffentlichten vor kurzem erst ihre gemeinsame Single "Just You" und demnächst geht es gemeinsam auf Tour: Peter Maffay und Anastacia. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Sie mag (noch) keine Schlagersängerin im klassischen Sinne sein, aber sie gibt sich alle Mühe: Anastacia. Über 14 Millionen Platten hat sie bereits in ihrer Karriere verkauft, stand auf den ganz großen internationalen Bühnen. Zuletzt – und in Zukunft – teilt sie aber mit Peter Maffay die Bühne. Aus Maffays Hit "So bist Du" wird das englische "Just You" – gesungen im Duett der beiden. Bei der Goldenen Henne wird man auf Maffay wohl verzichten müssen – aber das macht nichts, denn Anastacia hat noch reichlich andere Hits im Gepäck.

Sasha

Begann als Rockabilly-Rocker: Sänger Sasha. Bildrechte: dpa

Als er mit dem Singen begann, sang er vor allem Rock'n'Roll. Mittlerweile hat sich Sasha musikalische jedoch weiterentwickelt und deckt ein breites Spektrum ab, ohne sich einem bestimmten Genre zu verschreiben. Zuletzt wurde es auch etwas schlagerlastiger. Sasha war übrigens 2018 für die Goldene Henne nominiert – konnte den Preis allerdings nicht mit nach Hause nehmen.

Außerdem dabei...

Alexa Feser kann ebenfalls auf eine beeindruckende Karriere blicken. Bildrechte: Warner Music/Lukasz Wolejko-Wolejszo Bei einem Auftritt in der Leipziger MediaCity, wo die Gala stattfinden wird, darf natürlich der ebenfalls in der Stadt angesiedelte MDR Kinderchor nicht fehlen. Der italienische Startenor Matteo Bocelli wird ebenfalls sein Bestes geben – nicht zwingend Klassik, sondern zuletzt auch moderner – aber immer mit einer beeindruckenden Stimme. Alexa Feser hingegen hat sich ganz dem Pop verschrieben – und das wortwörtlich. Als Songwriterin und Studiosängerin wirkte sie an Songs für die No Angels, Thomas Anders und Ricky Martin mit. Für Österreich nahm sie am Eurovision Songcontest teil – Freitag aber singt sie nur für uns.

Auch ein paar Seemänner verirren sich mal ins Binnenland Sachsen: Die Rocker von Santiano. Bildrechte: IMAGO/Future Image Die Band Santiano besegeln normalerweise die hohen Meere (oder besingen sie zumindest), werden dieses Mal aber wohl die ruhigen Gewässer des (übrigens nicht an das Kanalnetz angeschlossenen) Leipziger Stadthafens aufsuchen. Mit Loi steht eine der angesagtesten deutschen Newcomerinnen auf der Bühne – auch wenn die 21-Jährige bereits auf einige Gesangserfahrung zurückblicken kann, gelang ihr vor allem im vergangenen Jahr der große Durchbruch. Dagegen ist Wincent Weiss ein alter Hase im Business, allerdings hatte er auch zehn Jahre Vorsprung. Musikalische finden sich beide im Bereich des Pops.

Popstar mit Gitarre: Joihannes Oerding. Bildrechte: IMAGO / Horst Galuschka Ebenfalls dem Pop verschrieben hat sich Johannes Oerding. "An guten Tagen" lautet sein größter Hit – und es wird zu erwarten sein, dass er sein Bestes gibt, auch den 13. Oktober zu seinem solchen zu machen. Singer-Songwriter Michael Schulte zeigt schon seit längerem, dass er sowohl langsame Popsongs als auch schnelle Dancebeats gemeistert hat. Von welcher Seite er sich auf der Bühne der Goldenen Henne zeigen wird bleibt abzuwarten. Ruhiger angehen es hingegen definitiv Anna R. & Henning Wehland, die eher in die Richtung Chanson gehen. Abrunden wird den Abend Gregor Meyle, der es tendenziell auch eher ruhiger angeht – aber auch rockig werden kann, wenn es denn mal sein muss.