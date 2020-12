Seine musikalische Reise begann früh. Schon als Kind kam er durch seinen musikbegeisterten Vater mit Musik in Kontakt. Kurz nach dem Krieg übernahm er als gerade mal 18-Jähriger die Leitung des Concordia Gesangsvereines in seinem Heimatort Deizisau. Weil er mit seinem Chor Gesangswettbewerbe gewann, schlossen sich ihm schnell andere Chöre an. Aus ihnen wurden die Fischer-Chöre.