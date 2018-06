Kartoffelsalat (Symbolfoto) Bildrechte: Colourbox.de Pellkartoffeln in Salzwasser kochen und abkühlen lassen. Währenddessen einen Gurkensalat zu gleichen Teilen zubereiten. Dieser wird mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker und weißem Balsamicoessig gewürzt (ruhig etwas überwürzen, damit er in Verbindung mit den Kartoffeln nicht zu lasch wird). Nun die abgekühlten Kartoffeln schälen und klein schneiden. Zum Schluss kleine Speckwürfel knusprig anbraten und alles vermischen. Der Salat schmeckt lauwarm oder kalt.



Dazu gibt es bei Uta Bresan Thüringer Bratwurst, eingelegte Steaks oder ein gutes Stück Rinderfilet. Ergänzt wird alles durch einen Salat und Kräuter- bzw. Knoblauch-Baguette (oft selbst gefüllt mit Butter und frischen Kräutern aus dem Garten bzw. frischem Knoblauch). Gern legte Uta auch frische Ananas, in Ringen geschnitten, auf den Rost.

Lecker! Lachs vom Grill Bildrechte: Colourbox.de Lachs vom Grill (4 Portionen)



Zutaten:

4 Scheiben Lachs

1 Zucchini

Paprikaschote

1 Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

4 EL Sojasauce

4 TL Sesamöl

4 EL Blauschimmelkäse

4 TL Dill (frisch oder tiefgekühlt)

Zubereitung:

Das Gemüse waschen und in Scheiben schneiden. Vier Stück Alufolie abreißen, das Gemüse gleichmäßig aufteilen und auf die Folie legen. Darauf den Fisch anrichten, salzen und pfeffern. Die Alufolie zu Schiffchen formen, so dass nur oben ein Spalt offen bleibt. Mit Sojasauce und Sesamöl übergießen und den Käse über dem Fisch verteilen. Zum Schluss den Dill drüber streuen. Auf den Grillrost legen und 20 bis 30 Minuten schmoren lassen. Dazu frisch gebackenes Weißbrot oder Zwiebelbrot reichen.

Verschiedene Gemüse gegrillt Bildrechte: Colourbox.de Grillgemüse-Salat (4 Portionen)



Zutaten:

1 Paprikaschote rot

1 Paprikaschote gelb

1 Zwiebel

1/2 Zucchini

1 große Karotte

125 g Champignons

1/2 Fenchelknolle

3 Zehen Knoblauch

1 1/2 EL Olivenöl

1 TL Salz

1 1/2 EL Aceto balsamico

1 1/2 EL Öl (Walnussöl)

Paprikapulver und Chiliflocken

Zubereitung:

Das Gemüse putzen und in mundgerechte Stücke schneiden, die Zwiebeln in Achtel schneiden. Das Gemüse dann in einen großen Gefrierbeutel oder in eine große Schüssel mit Deckel geben und den durchgepressten Knoblauch, das Olivenöl und das Salz hinzugeben und alles gut durchschütteln. Wer es scharf mag, kann Chiliflocken und Paprika hinzugeben.



Das Gemüse auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche verteilen und im Ofen bei 200°C backen, bis das Gemüse anfängt zu bräunen. Das Gemüse abkühlen lassen und dann in eine große Schüssel geben. Aus Aceto Balsamico und Walnussöl eine Marinade herstellen und unter das Gemüse heben. Der Salat schmeckt wunderbar zu Gegrilltem oder auch einfach mit einem Stückchen Baguette als Vorspeise.