Schock für Schlagerstar Großbrand während DJ Ötzi-Auftritt mit Millionenschaden

Schock für DJ Ötzi. Während der Sänger am vergangenen Wochenende auf einer Hochzeitsfeier in Baden-Württemberg auftritt, bricht in einem benachbarten Gebäude ein Feuer aus. Der entstandene Schaden geht in die Millionen.