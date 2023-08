Norman Langen performed Drews-Song in Fernseh-Show Grüße von Jürgen Drews: Norman Langen singt mit Tränen in den Augen

Hauptinhalt

Bevor Norman Langen in einer TV-Show einen Song von Jürgen Drews performte, bekam er eine Grußbotschaft von ihm. Der 38-Jährige war so gerührt, dass er mit Tränen in den Augen den Song seines Idols zu singen begann.