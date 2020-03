Traditionell - und doch immer wieder voller Überraschungen! Auch in diesem Jahr präsentiert Stefanie Hertel am Vorabend des Muttertags ihre "Große Show zum Muttertag", in der die Fernsehzuschauer und Künstler ihren Müttern ein musikalisches Dankeschön senden. Ob in Liedern, Moderationen, Sketchen oder Tanzeinlagen - in vielen Darbietungen sind Botschaften an Mütter, Schwiegermütter und Großmütter versteckt.