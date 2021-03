Und das habe zu einem gewissen körperlichen Verfall geführt. Was er sagen wolle, sei: "Ich bin durch Corona fett geworden". Doch seit dem Jahreswechsel arbeite er an seinem Gewicht und habe bereits acht Kilogramm abgenommen. Hinzu kam ja auch sein Einsatz als "Stier" bei " The Masked Singer" .

Guildo Horn tritt beim Grand Prix Eurovision de la Chanson in Birmingham am 9.5.1998 auf. Bildrechte: dpa

1998 trat Guildo Horn mit dem Titel "Guildo hat euch lieb!", geschrieben von Stefan Raab, beim Eurovision Song Contest für Deutschland an. Dort ersang er sich den siebenten Platz und ist seitdem in ganz Deutschland bekannt. Bei seinen Konzerten tritt Guildo Horn meist sehr schrill gekleidet auf und präsentiert unter anderem mit einem Augenzwinkern Cover-Versionen klassischer internationaler Hits. So wird bei Guildo aus "How Deep Is Your Love" von den Bee Gees "Ich mag Steffi Graf", aus "I Love Rock ’n’ Roll" wird "Ich find Schlager toll". Zu seinen Konzerten bringt er außerdem von seiner Mutter gebackene Nussecken mit, die er an die Besucher verteilt.