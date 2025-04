Bildrechte: IMAGO / Horst Galuschka Oliver Petszokat, Oli.P, war 19, als er zum Teenie-Star avancierte. Von 1998 bis 1999 spielte er in der Vorabendserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in 480 Folgen die Rolle des Ricky Marquardt. Als er 20 war, wurde der junge Schauspieler Vater und unterschrieb bei der Erfolgsserie keinen neuen Vertrag. Oli.P stieg aus GZSZ aus und kümmerte sich um seinen kleinen Sohn. Danach widmete sich das Multitalent vorrangig der Musik, landete mit einer gerappten Coverversion des Hits "Flugzeuge im Bauch" von Herbert Grönemeyer 1998 einen Riesen-Erfolg. Die Single erreichte die Spitzenposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erhielt Dreifach-Platin.

Oli.P zieht es immer wieder vor die Serien-Kamera

Bildrechte: imago images / Future Image Obwohl Oli.P als Sänger und Moderator alle Hände voll zu tun hatte, zog es ihn doch immer wieder zurück zur Schauspielerei. Von 2010 bis 2011 spielte Oli.P eine Hauptrolle in der Daily Soap "Hand aufs Herz", die u.a. bei Sat.1 ausgestrahlt wurde. 2013 spielte er am Dresdner Theater in dem Stück "Elling - Zwei gegen den Rest der Welt" und 2016 spielte er die Rolle des Tanzlehrers René Siegel in der Telenovela "Rote Rosen". Jetzt ist Oli.P erneut in der Soap zu sehen, und erneut in der Rolle des Tanzlehrers René Siegel, die er bereits 2016 spielte. Dem Schaupieler und Sänger ist die Rolle wie auf den Leib geschrieben. In einem Interview mit dem Express erzählte Oli., dass er schon immer Tanzlehrer werden wollte.

Tanzen war mein Ein und Alles. Ich habe mit acht mit Turniertanz angefangen, bin damit Berliner und Deutscher Jugend-Meister geworden, habe schon früh Schülermannschaften trainiert. Oli.P Express.de

Und so stand das Multitalent wieder in Lüneburg vor der Kamera, als Tanzlehrer René Siegel. Ab April ist Oli.P in der Serie zu sehen, auf seinem Instagram-Kanal nahm er seine Fans sogar mit zum Dreh. Dabei verrät er auch, warum er so gern bei "Rote Rosen" dabei ist. Er ist nicht nur "Stammgast" am Set, er ist auch ein Riesen-Fan der Serie und kennt sich bestens aus.