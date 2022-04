Schon vor einem halben Jahr machte Oonagh auf ihrem Instagram-Kanal auf sich aufmerksam, als sie eine kleine Social-Media-Pause ankündigte und in einem emotionalen Text u.a. schrieb: "Mir ist in den letzten Jahren bewusst geworden, dass das Leben immer wieder Überraschungen für einen bereit hält."

So kannte man Oonagh bisher. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Vor zwei Tagen postete Oonagh dann gleich mehrere schwarze Bilder, so entstand also ein optischer Bruch auf ihrem Instagram-Auftritt. Es folgte ein großes Bild von sich, ganz in rot und mit nachdenklicher Miene. Schon seit längerem war dort für ihre Follower zu lesen "Seid gespannt, am 14.4 passiert etwas NEUES!" Nun wissen ihre Fans Bescheid: Das Projekt "Oonagh" ist Geschichte! In Zukunft wird die Künstlerin unter dem Namen Senta auftreten.



In einem Interview mit RTL verriet die Sängerin und Schauspielerin, die bürgerlich Senta-Sofia Delliponti heißt, das die Idee zu einem Namens- und Imagewandel während der Corona-Zeit gekommen sei: