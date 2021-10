Eigentlich ist Pietro Lombardi mit Stefanos älterem Bruder, Giovanni, befreundet. Der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und das damalige Bro'Sis-Bandmitglied Giovanni Zarrella kennen sich seit 2016. 2019 nahmen sie das Duett "Senza te" auf und 2021 "Ci Sarai". Giovanni Zarrella sagte in diesem Jahr in einem Interview mit der "Stuttgarter Allgemeinen": "Pietro Lombardi gehört zur Familie". Und in dieser Familie lernte Pietro auch den kleineren Bruder von Giovanni, Stefano, kennen und schätzen.