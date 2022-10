Der eine ist Sänger, der andere Event-Manager und Instagram-Koch. Beide sind es gewohnt, dass sie bei vielen Beschäftigungen gefilmt werden. Nun haben sie sich gemeinsam in die Küche gestellt und versprechen ihren Fans auf der Instagram-Seite von Pietro Lombardi ein einfaches, jedoch leckeres Cake-Pop-Rezept.

So geht's: Zuerst werden die Kekse zerkleinert, dann kommt als Erstes die geschmolzene Butter dazu, danach Frischkäse und Puderzucker. Nun wird alles zu einem geschmeidigen Teig geknetet und zu Teig-Kugeln mit einem Durchmesser von 4 bis 5 Zentimetern geformt. Die Kugeln werden auf Cake-Pop-Stiele gesteckt, als Alternativen können auch Strohhalme oder Schaschlickspieße verwendet werden. Die zuckerfreie, weiße Schokolade schmelzen und die Teig-Kugeln darin eintauchen. Zum Schluss kommt die Dekoration, hier sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Von bunten Streuseln über diverse Deko-Kuvertüren kann man von niedlichen bis zu gruseligen Cake-Pops alles zaubern. Wichtig: Die Cake-Pops noch trocknen lassen, bevor es auf die Party geht.

Eigentlich ist Pietro Lombardi mit Stefanos älterem Bruder, Giovanni, befreundet. Der einstige DSDS-Gewinner Pietro Lombardi und das damalige Bro'Sis-Bandmitglied Giovanni Zarrella kennen sich seit 2016. 2019 nahmen sie das Duett "Senza te" auf und 2021 "Ci Sarai". Giovanni Zarrella sagte in diesem Jahr in einem Interview mit der "Stuttgarter Allgemeinen": "Pietro Lombardi gehört zur Familie". Und in dieser Familie lernte Pietro auch den kleineren Bruder von Giovanni, Stefano, kennen und schätzen.