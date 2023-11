Heino wollte in aller Stille von seiner Frau Abschied nehmen. Deshalb informierte er die Öffentlichkeit nicht sofort über den Tod seiner Hannelore . Nun hat er sie bereits auf ihrem letzten Weg begleitet. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, wurde Hannelore Kramm am Morgen des 15. Novembers 2023 auf dem Friedhof in Kitzbühel beigesetzt. Neben Heino waren nur wenige enge Freunde bei der Trauerfeier dabei, unter ihnen auch Heinos Sohn Uwe, der seiner Stiefmutter die letzte Ehre erwies.

Dass sie auf dem Kitzbüheler Friedhof ihre letzte Ruhestätte haben möchte, hatte Hannelore entschieden, weil sie sich in Kitzbühel immer wohl gefühlt habe, so der "Bild"-Zeitungsbericht. Von ihrem Grab aus sei sogar das Haus von Heino und Hannelore zu sehen. Wie der Manager von Heino, Helmut Werner, bekannt gab, soll es im kommenden Jahr einen großen Gottesdienst für die Sängerin und Schauspielerin geben. Dort hätten dann alle Freunde der Verstorbenen die Möglichkeit, von Hannelore Abschied zu nehmen.

Hannelore Kramm war am 8. November im Alter von 81 Jahren an einem plötzlichen Herzstillstand in ihrem Haus in Kitzbühel gestorben.