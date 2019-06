Im Februar feierte Hansi Hinterseer seinen 65. Geburtstag. Der ehemalige Gesamtweltcupsieger im Riesentorlauf zählt bis heute zu den erfolgreichsten Sängern und Schauspielern Österreichs. Ist Hansi auf Tournee, sind seine Konzerte in nullkommanix ausverkauft. Mittlerweile gibt es sogar Briefmarken mit seinem Konterfei. UND: Hansi ist ein echter Naturbursche, die heimischen Berge kennt er wie seine Westentasche. Bis 2011 veranstaltete er gemeinsame Fanwanderungen in die Kitzbüheler Bergwelt, an denen zeitweise bis zu 10.000 Menschen teilgenommen haben.