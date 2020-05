Wenn Hansi Hinterseer am 2. Februar 65 Jahre alt wird, hat er gleich mehrere Gründe zu feiern. in In den 70er-, Anfang der 80er-Jahre war der gebürtige Kitzbüheler einer der besten Skirennläufer der Welt. Heute zählt er zu den erfolgreichsten Sängern und Schauspielern Österreichs. Ist Hansi auf Tournee, sind seine Konzerte in Nullkommanix ausverkauft. Mittlerweile gibt es sogar Briefmarken mit seinem Konterfei. UND: Hansi ist ein echter Naturbursche, die heimischen Berge kennt er wie seine Westentasche. Bis 2011 veranstaltete er regelmäßig Fanwanderungen in die Kitzbüheler Bergwelt, an denen zeitweise bis zu 10.000 Menschen teilnahmen.

Ein Mann, zwei Karrieren

Unterwegs auf der Strecke, die ihm einst den Gesamtweltcup bescherte: Hansi Hinterseer am Hahnenkamm Bildrechte: imago/Eibner Europa Hansi Hinterseer ist schon heute eine Legende. Sein Markenzeichen, die Fell-Moonboots, sind Kult. Als Skirennläufer war der blonde Kitzbüheler 1973 Gesamtweltcupsieger im Riesentorlauf, ein Jahr später holte er bei der Weltmeisterschaft im Riesenslalom Silber und wurde Gesamtweltcup-Dritter. Mit nur 24 Jahren beendete er seine Weltcupkarriere und wechselte zur U.S. Pro-Ski Tour, um dort weiter abzuräumen. 1980 und 1981 belegte der Tiroler hinter seinem Landsmann Andre Arnold den zweiten Gesamtrang und wurde in den Jahren 1982 und 1983 Profiweltmeister in der Abfahrt. Ende der 80er-Jahre tauschte Hinterseer die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein und startete seine zweite Karriere - als Sänger, Schauspieler und Moderator. Auf einer privaten Geburtstagsfeier von Erfolgsproduzent Jack White gab Hansi Hinterseer Anfang der 90er-Jahre ein spontanes Ständchen - und wurde prompt mit seinem ersten Plattenvertrag belohnt.

'Ich habe damals nie daran gedacht, ein professioneller Sänger zu werden', sagt Hansi Hinterseer heute. 'Aber manchmal ist es so im Leben: Wenn man mit den richtigen Leuten zusammen ist, die die richtigen Ideen haben, dann kommt oft so etwas Verrücktes dabei heraus.' Hansi Hinterseer NDR Plus

Was dabei herauskam? Eine echte Erfolgsgeschichte! Etwa sieben Millionen verkaufte Tonträger, acht "Goldene Stimmgabeln", über 30 Goldene und Platin-Schallplatten, sechs Kronen der Volksmusik und und und ... Zudem sind Hansis Musiksendungen echte Quoten-Hits und in gleich zehn Spielfilmen ist er in der Hauptrolle zu sehen.

Konzerte & Themenabend zum 65. Geburtstag