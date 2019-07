Es wird spannend, wenn am 27. Juli Stefanie Hertel und Arnulf Prasch das große Sommer- Open Air "Wenn die Musi spielt" aus Bad Kleinkirchheim in Österreich präsentieren, denn einer ihrer Gäste hat etwas ganz Besonderes im Gepäck: Schlagerstar Hansi Hinterseer wird bei der "Musi" erste Einblicke in sein neues Werk zeigen. Und man kann einiges erwarten, denn am 23. August wird er nämlich nicht nur ein neues Album herausbringen, es ist auch sein Jubiläumsalbum: Bereits seit 25 Jahren steht der ehemalige Skirennfahrer auf den Brettern, die die Welt bedeuten als Sänger, Moderator und Schauspieler - und ist noch kein bisschen müde: