Hansi Hinterseer wuchs auf der Seidlalm in Kitzbühel auf. Von Kindesbeinen an stand Hansi auf Skiern, das erste Mal im Alter von zwei Jahren. Sein Vater war ein erfolgreicher Skirennfahrer und Hansi wurde das auch. Hier ist er 1975 in Argentieres in den französischen Alpen beim Kandahar Slalom zu sehen. Hansi erfuhr sich hier den dritten Platz. Bildrechte: dpa