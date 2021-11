Der Schlager gehört zu unserem Kulturgut, der gehört zu unserem Land. Ich finde, er ist einfach unterschätzt und er bekommt nicht die richtige Wertschätzung, wie es beispielsweise in anderen Ländern der Fall ist. In Italien ist der Schlager Bestandteil der Kultur. Das gleiche gilt in den Niederlanden, auch in England. In Deutschland ist das immer noch ein bisschen "Igitt", was ich nicht verstehen kann.

Hape Kerkeling Meine Schlagerwelt