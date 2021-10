Mit dem Song "Glaub an Dich" bedankt sich Hape bei seinen Großmüttern. Eine hatte ihm bereits als Kind prophezeit, dass er einmal berühmt werden würde. In dem Titel "Ein einziger Tag" beschäftigt sich der Künstler mit dem Tod und stellt die Frage: "Was würdest Du tun, wenn Du nur noch einen einzigen Tag zu leben hättest?"

Hape Kerkeling wird am 23. Oktober zu Gast in Florian Silbereisens SCHLAGERBOOOM 2021 – ALLES FUNKELT! ALLES GLITZERT! sein.

Hape Kerkeling als Horst Schlämmer. Bildrechte: dpa

Hape Kerkeling wurden 1964 in Recklinghausen geboren und gehört zu Deutschlands beliebtesten Entertainern. Kerkeling schuf die Kunstfiguren Horst Schlämmer, Siegfried Schwäbli und Uschi Blum und wurde mit ihnen einem breiten Publikum bekannt. 2006 veröffentlichte er das Buch "Ich bin dann mal weg", in dem er die Erlebnisse seiner Pilgerreise nach Santiago de Compostela im Jahr 2001 beschreibt. Auslöser für die Entscheidung, den Jakobsweg zu gehen, war ein Hörsturz sowie die Entfernung seiner Gallenblase. Das Buch hielt sich mehr als 100 Wochen auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher. 2014 erschien die Autobiografie von Hape Kerkeling "Der Junge muss an die frische Luft". In 19 Kapiteln erzählt der Autor von seinen ersten Erinnerungen, seinen Kindheitsjahren und dem dramatischen Verlust seiner Mutter durch Suizid. Das Buch wurde verfilmt und kam 2018 in die Kinos.

Nach seinem 50. Geburtstag im Dezember 2014 zog sich Hape weitgehend aus dem Showgeschäft zurück.