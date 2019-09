Bereits seit einigen Jahren gibt es in Mitteldeutschland eine Aktion, bei der Kirchgemeinden Geld für die Sanierung ihrer Kirchen bekommnen. Der MDR ist dabei mittendrin. Sechs ausgewählte Kirchengemeinden aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben in diesem Jahr um insgesamt 400.000 Euro gespielt. Initiator der Aktion ist die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland.