DSDS-Teilnehmer im deutschen Schlager haben schon eine kleine Tradition. Stars wie Beatrice Egli , Ramon Roselly oder Anna-Carina Woitschack konnten schon große Erfolge im Schlager feiern, nachdem sie ihre ersten Bühnen-Erfahrungen in der bekannten Casting-Show gesammelt hatten. Nun könnten noch zwei dazu kommen: Die Laffontien Brothers.

Harry und Gianni Laffontien nahmen an der diesjährigen 19. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" teil und das mit großem Erfolg. Beide standen im Finale: Der 17-jährige Gianni wurde Vierter, sein vier Jahre älterer Bruder Harry gewann die Show mit großem Vorsprung. Harry und Gianni stammen aus dem nordrhein-westfälischen Hiddenhausen und kommen aus einer Zirkusfamilie. Auftritte vor großem Publikum sind sie also gewohnt.

Harrys kleiner Bruder: Auch Gianni Laffontien ist mit Talent gesegnet. Bildrechte: IMAGO / Future Image

Nachdem sie in dem Casting-Format ihre eigenen Wege gegangen sind, wollen sie jetzt musikalisch zusammen durchstarten als "Laffontien Brothers". Am Freitag (8. Juli) erschien bereits ihre gemeinsame Debüt-Single "Manege frei", mit der sie die Liebe zum Zirkus und zur Musik verbinden wollen. Ihre Musik nennen die beiden Motown-Schlager.



Wie ihre Plattenfirma bekanntgab, werden die Brüder mit dem Song am Samstag bei der großen Schlagerstrandparty auftreten und damit auf Showmaster Florian Silbereisen treffen, der die beiden auch schon als DSDS-Juror mit vielen lobenden Worten bedachte.