Emotionales Posting PUR trauert um frühe Weggefährtin

PUR bei einem Auftritt 1988. Bildrechte: imago images / Horst Galuschka

Aus der Anzeige wird deutlich, dass Gertrud Maier von 1978 bis 2008 Kantorin an der Evangelischen Pauluskirche im baden-württembergischen Bietigheim war. In dieser Zeit habe sie die Kirchenmusik, den Kinderchor und musikalische Früherziehung gestaltet. Außerdem wurde daran erinnert, dass sie viele Konzerte in der Kirchengemeinde organisiert habe.



Von Gertrud Maiers musikalischer Leidenschaft haben auch PUR in ihrer frühen Bandphase profitiert. Die Jungs, die ebenfalls aus Bietigheim stammen, durften in den frühen 80er Jahren in der Pauluskirche proben. Als Gegenleistung haben sie der Kantorin sonntagmorgens beim Aufbau zum Gottesdienst geholfen.