Osteraktion Geht mit MDR SCHLAGERWELT auf Hasensuche

Chris Roberts ist unser akustischer Osterhase. Wer ihr ihn hört, kann gewinnen. Bildrechte: imago images / Sven Simon

Der Hase, um den es geht, ist Schlagerfans kein Unbekannter: Chris Roberts mit seinem Hit „Mein Name ist Hase“. Wenn dieser Titel in der MDR SCHLAGERWELT angespielt wird - dann nichts wie ran an Smartphone oder Computer und an die Redaktion schreiben, wann ihr den Hasen gehört habt (Datum und Uhrzeit).



Einfach per E-Mail an mdr-schlagerwelt@mdr.de oder direkt hier auf der Seite per Kontaktformular. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden täglich ausgelost, die Preise nach Ostern verschickt.