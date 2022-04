Doch auch solche kleinen Rückschläge halten Kerstin nicht auf. Immerhin hat sie vor vielen Jahren schon eine Spielsucht überwunden . Und selbst gegen die homophoben Hasskommentare, die ihr im Internet hin und wieder entgegenströmen, hat sie ein wirksames Mittel gefunden. „Im Laufe der Zeit habe ich mir abgewöhnt, diese ganzen Kommentare auch zu lesen. Es trifft mich nicht mehr persönlich, weil ich nicht weiß, wer da am anderen Ende sitzt und was schreibt. Wenn jemand so dämliche Dinge von sich gibt, dann kann ich das nicht ernstnehmen.“

Stattdessen setzt sie mit ihrer Musik immer wieder klare Zeichen. In den Songs singt sie über die gleichgeschlechtliche Liebe und in den Videos küssen Frauen Frauen und Männer Männer – alles ganz normal.

Ich glaube, dass man gut daran tut, es immer wieder zu thematisieren. Es gibt so viele verschiedene Lebenskonzepte und es ist gut, dass das irgendwann auch zur Normalität gehört. Auch wenn es in den Musikvideos kleine Signale sind, so möchte ich doch meinen Teil dazu beitragen.

Kerstin Ott und Peter Heller im Maschinenraum Bildrechte: MDR / Alexander Friederici

Wir schauen uns den Maschinenraum an. Gewaltige Rohre, unzählige Ventile und Schrauben, alles blank poliert. Ein beeindruckendes Bild. Handwerklich begabt sei sie sehr, sagt Kerstin, als wir die langen Treppen zwischen den Maschinen hinabsteigen. „Aber ich bin eher der Holztyp“. Da werden im Hause Ott also auch mal Betten oder Schränke aufgebaut. Aber nicht nur die eines schwedischen Möbelhauses. „Komplett selbst gebaut?“, frage ich vorsichtig nach und bin begeistert, als sie das bejaht. Handwerken ist also ihr Ding. Beim Shoppen hat Ehefrau Karolina Ott dann eher die Nase vorn. Kerstin ist meistens dabei. „Ich gehe dann mit, weil ich mich so freue, wie sie sich freut. Ich bin nicht so der Shopping-Heini. Mir ist das immer zu anstrengend und zu voll alles. Ich mach nur mit, wenn ich mich dann nicht hundertmal an und ausziehen muss.“ Das kann ich gut verstehen und einmal mehr mag ich Kerstins Pragmatismus.