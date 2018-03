Ein absoluter Kindheitstraum ging an diesem Abend für Manchmal-Schlagerstar Oli P. in Erfüllung. Eingeladen, um Herbert Grönemeyers Superhit "Flugzeuge im Bauch" zu singen, wurde er von seinem Idol David Hasselhoff überrascht - um gemeinsam mit ihm den Hoff-Evergreen "Looking for Freedom" zu performen. Boah! Euphorisch weiter ging es mit Florian Silbereisen und seinen Bandkollegen von Klubbb3 - auf ihre im April startende Tournee sind die Jungs bestens vorbereitet. Wir freuen uns darauf! Als äußerst knappe Sache erwies sich ein spontanes ESC-Duell zwischen den ESC-Vorentscheid-Siegern aus Deutschland und Österreich: Michael Schulte & Cesár Sampson. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,4 Prozentpunkten ging der per Zuschauer-TED ermittelte Sieg an Deutschland. Ein gutes Omen für Lissabon?

Ein exklusives Geburtstagsständchen von Helene Fischer - wer träumt davon nicht? Für Jean Frankfurter ist dieser Traum in Erfüllung gegangen! Mit Spannung erwartete das Publikum die bereits zu Sendungsbeginn anmoderierte Überraschung für den Star-Produzenten, der am 9. März seinen 70. Geburstag gefeiert hat. Florian Silbereisen scheute keine Mühen, Frankfurter samt Freundeskreis ins Münchner Bavariastudio zu locken, wo ihm Helene Fischer mit einem zauberhaften Medley aus seinen eigens komponierten Hits huldigte - und vor allem eines sagte: "Danke!" Ohne einen Produzenten wie Jean Frankfurter, der sie ab dem ersten Album begleitet hat, wäre ihre kometenhafte Karriere vielleicht ganz anders verlaufen. Dem ist sich Fischer durchaus bewusst. Eine wunderschöne Geste, die einen Abend voller Überraschungen nicht schöner hätte enden lassen können. Mehr davon!