Ein Comeback wie im Märchen! Nach 50 Jahren hat es Hein Simons zurück an die Spitze der Schlager-Charts geschafft. Und das mit dem allerersten Duett-Album der Musikgeschichte, das ein Künstler gemeinsam mit seinem jüngeren Ich aufgenommen hat. Sein Ende letzten Jahres veröffentlichtes Album "Heintje und Ich" landete in den offiziellen Top-100 in Deutschland auf Platz 9, in den Top-15 der erfolgreichsten deutschsprachigen Alben auf Platz 5 und in den Schlager- und offiziellen DVD-Charts sogar auf einem sensationellen zweiten Platz. Das Duettalbum "Heintje und Ich" erscheint pünktlich zum 50. Bühnenjubiläum von Hein Simons. Konzeptioniert und produziert wurde es übrigens von Christian Gellert.