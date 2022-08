Heino und Hannelore halten zusammen. Bildrechte: imago/Sven Simon

Kurz vor seinem 80. Geburtstag, am 3. Dezember 2018, war unter dem Titel "... und Tschüss" sein "Abschieds"-Album erschienen und im März 2019 ging der Sänger auf Abschiedstournee. Danach wollte Heino mehr Zeit mit seiner Hannelore verbringen. Kurz nach seiner Abschiedstournee hatte der Vollblutsänger dann in Zeitungs-Interviews geäußert, dass er seinen Rücktritt von der Bühne wohl etwas voreilig geäußert habe, auf Veranstaltungen und Betriebsfesten wolle er weiter singen. Der "Bild"-Zeitung sagte er: "Ich singe weiter, bis ich umfalle oder mich keiner mehr hören will." Auch 2005 hatte Heino versucht, sich von der Bühne zu verabschieden, auch damals kehrte er wieder in die Show-Welt zurück.