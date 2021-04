Der Streit um die Werbeplakate für Heinos Konzert in der Düsseldorfer Tonhalle ist beigelegt. Das Management des Konzerthauses hatte sich geweigert, die Plakate mit dem Textlaut "Heino goes Klassik - ein deutscher Liederabend" aufzuhängen. Jetzt hat der Oberbürgermeister Düsseldorfs, Stephan Keller, eingelenkt.

Heino mit seiner Frau Hannelore. Bildrechte: imago/Future Image

Das Tonhallen-Management hatte sich am Begriff "deutscher Liederabend" gestört und diesen als "tümelnd" bezeichnet. Heino stelle sich damit - vermutlich ungewollt - in eine gewisse Ecke. Deswegen wollte die Tonhalle den für 8. Oktober geplanten Auftritt zunächst nicht selbst bewerben. Weder mit Plakaten, noch auf der Homepage oder im Programmheft.



Heino hatte verärgert reagiert. Das Management der Tonhalle hatte auf eine angebliche städtische Richtlinie hingewiesen, an die man gebunden sei: "Städtische Räume sind kein Ort für Hetze". Heino-Manager Helmut Werner argumentierte, dass es absurd sei, welche Dimension diese politische Korrektheit angenommen habe, keine der übrigen 17 Konzerthallen habe daran Anstoß genommen. Die Stadt Düsseldorf hatte später klargestellt, dass die besagte Richtlinie noch gar nicht abschließend geregelt und in Kraft sei.

Nach einem Machtwort des Oberbürgermeisters Stephan Keller hat man nun eingelenkt. Keller habe Heino in einem Telefonat zugesichert, dass dieser sein Konzert wie geplant bewerben dürfe. Das teilte eine Stadtsprecherin am 13. April der Deutschen Presse-Agentur mit.