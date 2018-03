Heino präsentiert am 20.04.2015 in der Mayerschen Droste Buchhandlung in Düsseldorf seine Autobiografie "Mein Weg", die im Bastei Lübbe Verlag erschienen ist. In diesem Buch enthüllt der Volkssänger, was hinter seinem Erfolg mit über 50 Millonen verkauften Tonträgern steckt. Bildrechte: dpa