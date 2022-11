Unter dem Titel "Die Himmel rühmen" wird der gebürtige Düsseldorfer ab November in der Vorweihnachtszeit in Kirchen in Österreich und Deutschland auftreten. Wie der Sänger der Deutschen Presse-Agentur weiter mitteilte, wird er Stücke von Mozart, Schubert, Beethoven und Brahms singen und vielleicht auch "Junge" von den Ärzten oder "Sonne" von Rammstein. Vom 11. November bis zum 10. Dezember sind 16 Konzerte geplant.

Heino und Hannelore sind ins österreichische Kitzbühel gezogen. Wie Heino erklärte, fühlt sich Hannelore in Österreich wohler. Lange Zeit hatte das prominente Paar in Bad Münstereifel gewohnt, wo Heino seit 2019 Ehrenbürger ist. Doch das Klima sei in Kitzbühel für seine Frau besser, so Heino. Er würde nach Düsseldorf ziehen, wenn er allein das Sagen hätte. Dort habe er als Kind Schrott gesammelt und zu Geld gemacht.